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Dele Alli: 'Bu sevginin karşılığında vermek istediğim tek geri dönüş; şampiyonluk!'

Dele Alli: 'Bu sevginin karşılığında vermek istediğim tek geri dönüş; şampiyonluk!'
Dele Alli: 'Bu sevginin karşılığında vermek istediğim tek geri dönüş; şampiyonluk!'

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Dele Alli, siyah-beyazlı taraftarların kendisine bambaşka duygular hissettirdiği ifade ederken, gösterilen sevginin karşılığını vermek için de elinden geleni yapacağını söyledi.

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Dele Alli, kulüp dergisine konuştu. Siyah-beyazlıların sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, taraftarın kendisine bambaşka duygular hissettirdiğini belirterek, "Beşiktaş taraftarlarındaki tutku, bana bambaşka duygular hissettiriyor ve karşılığını verebilmem adına içimdeki dürtüyü uyandırıyor. Bu sevginin karşılığında vermek istediğim tek geri dönüş şampiyonluk!" ifadelerini kullandı.

 

 

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