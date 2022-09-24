Dele Alli: 'Buraya gelmek, benim adıma bir meydan okuma'

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Dele Alli, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Öncelikle Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dele Alli, "Başlangıcıyla beraber çok iyi geçen bir zaman. Türkiye'ye geldiğim an müthiş duygular içinde oldum ve ciddi anlamda çok mutluyum” dedi. Yaşadığı farklı gol sevinçleriyle alakalı olarak “Ben gol atmayı ve gollerden sonra farklı şekilde sevinmeyi seviyorum. Bazen göden sonra anlık şeyler geliyor aklıma bazen de planlı oluyor. Belki Beşiktaş'ta farklı bir gol sevinci görebiliriz” dedi.

Abdul Samet Kaya- Onur Hamzaoğlu



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