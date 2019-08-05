Deliklitaş görenleri kendisine hayran bırakıyor

Sosyal medyada da yoğun ilgi gören Giresun'un Görele ilçesi sahilinde yer alan Delikli taş ilginç görümünün yanı sıra birçok efsane ile anılıyor. Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, bölgede 80'in üzerinde doğal oluşumlu plajın bulunduğunu kaydederek “Giresun ilimiz sadece yayla turizmi açısından değil deniz turizmi açısından da bölgenin en değerleri cazibe merkezlerinden bir tanesi. Yayla bandında ve sahil bandında birçok destinasyona sahip olan ilimizde sahil bandında da 80'in üzerinde doğal oluşumlu plajı ile Doğu Karadeniz'in en zengin plajına sahip olma özelliğini taşıyor” dedi.

“Derdi olan deva, çocuğu olmayan çocuk için delikli taştan geçiyor”

Deliklitaş'ın yöre halkı tarafından birçok efsane ile anıldığına dikkat çeken Uzuner, “Sadece plajlardaki deniz, kum, güneşten ziyade aynı zamanda doğal oluşumları ile bölgede ilgi çeken bir alan. Giresun'un Görele ilçesindeki delikli taş doğal bir oluşum bu nedenle üzerine kurulmuş birçok efsanelerde var bunlardan en belirgini borcu olan, derdi olan, çocuğu olmayan delikli taştan geçerse dertlerinden kurtulur gibi geçmişten günümüze gelen inanışlara ev sahipliği yapmış bir alan” ifadelerini kullandı.

Deliklitaş'ın ilginç görüntüsünün yanı sıra içerisinde mağara ve kaya mezarları da barındırdığını kaydeden Uzuner, “Delikli taş hemen arkasında küçük bir mağarada barındırıyor ve orada kısmi olarak deniz kenarında olan kaya mezarları da söz konusu aynı zamanda arkeolojik bir alan. Burayı bizde turizm açısında değerli buluyoruz bu anlan da sosyal medya hesaplarında ciddi manada etiketlenen bir yer” diye konuştu.

Sosyal medya tutkunlarının uğrak noktası olacak

Delikli taşın turizme kazandırılması için çalışma başlattıklarını belirten Tamer Uzuner, hedeflerinin alanın dünyanın fotoğraf ve sosyal medya açısından da lider noktalarından bir tanesi olacağını kaydetti.

Uzuner, “Turizm Altyapı Hizmet Birliği olarak Deliklitaş'ın daha iyi fotoğraf vermesi için uluslararası trend olan fotoğraf ve sosyal medya üzerinde daha etkili olması için delikli taşın tam ortasında doğal bir salıncak kurulumu yaparak buraya gelen insanların ilgisini daha da arttırıp bir Giresun hatırası fotoğraf alanı oluşumunu sağlamak için çalışma başlattık. İnşallah yakın zamanda bu alan sosyal medya hesaplarında bir milyon ve üzerin tıklama alarak dünyanın fotoğraf ve sosyal medya açısından da lider noktalarından bir tanesi olacak” ifadelerini kullandı.

Resul Yanbul - Bekir Öztürk

