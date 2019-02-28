İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Delphi Technologies ve TomTom'dan akıllı sürüşler için iş birliği

Delphi Technologies ve TomTom'dan akıllı sürüşler için iş birliği
Delphi Technologies ve TomTom'dan akıllı sürüşler için iş birliği

Dünyanın önemli otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren şirketlerinden Delphi Technologies, navigasyon, trafik ve harita ürünleri alanında kendi alanında dünya liderlerinden TomTom markası ile yeni bir iş birliğine imza attı. İki şirket, gerçek zamanlı haritalama verilerini kullanarak araçların yakıt verimliliğini artıracak, emisyonlarını optimize edecek elektronik ve yazılım uygulamaları konusunda iş birliği yapacak.

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren şirketlerinden Delphi Technologies, TomTom ile iş birliği yaptığını duyurdu. İki şirket, gerçek zamanlı haritalama verilerini kullanarak araç yakıt verimliliğini ve emisyonlarını daha da optimize etmek için tasarlanan elektronik ve yazılım uygulamaları konusunda iş birliği yapacak. Yapılan açıklamada; Delphi'nin akıllı sürüş kontrolleri gerçek zamanlı haritalama verilerini kullanarak; rota, yol durumu, trafik sıkışıklığı ve hava durumu gibi sürüş koşullarındaki değişimleri öngörerek yakıt verimliliğini artıracak, emisyonları düşürecek ve seyahat sürelerini kısaltacağı kaydedildi. 

Delphi Technologies Teknoloji Bölümü Yöneticisi Mary Gustanski yapmış olduğu değerlendirmede, "Akıllı tahrik sistemi çözümleri, ulaşımın bir sonraki mantıklı adımıdır. TomTom ile olan iş birliğimiz, sürücülerin araçlarıyla yolculukları sırasında daha fazla bilgi almamızı ve bu bilgileri harmanlamamızı sağlayıp tescilli akıllı sürüş kontrollerimizi geliştirmemize olanak sunacaktır. Bu sayede araçlarımız daha iyi, daha kontrollü ve daha çevre dostu olacaktır" dedi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.