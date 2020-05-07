Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, franchise fırsatlarını anlattı

Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş,"Sektörde öncü olarak başlattığıMIZ drone ile gayrimenkul tanıtımında müşteri sunumlarında, gayrimenkulle ilgili fazla bir şey anlatmanıza gerek kalmadan her şeyi net bir biçimde ortaya koyabiliyorsunuz. Portföyümüzde bulunan gayrimenkulları VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik) gözlükle gezip alma fırsatı da sunuyoruz. Demand Grup porftöyünde VR başta olmak üzere kat planı, iç görünüm ve maket görünümle 4 farklı özel görüntüleme seçeneği sunan bu yenilikçi proje sayesinde ilanlara konu olan gayrimenkuller adeta içindeymiş gibi adım adım gezilebiliyor” dedi.

Sundukları franchise fırsatı ile sektörde öncü olmayı hedeflediklerini açıklaYAN Demirbaş, "Gayrimenkul sektöründe işletme sahibi olmanın en cazip yolu franchise almaktan geçiyor. Bu sistem ile iş kurma süresince yaşanan tüm prosedürlerden kurtulmuş olmanın yanında, başarılı bir iş ağının içerisinde yer almak da mümkün “Girişimcilerimize tapu ve satış teknikleri başlıkları altında eğitimler veriyoruz. Başlangıç eğitimleri ücretsiz ve satış konusunda kendini kanıtlamış eğitimciler tarafından veriliyor. Demand Grup'un hukuk bürosu avukatları, ofislerin gayrimenkul konusundaki tüm sorularına telefon veya e-posta ile 24 saat içinde cevap veriyorlar. Franchise ofislerimiz ve ofislerde çalışan gayrimenkul danışmanları , ihtiyaç duyduklarında Merkez ofisimizden her türlü bilgi, doküman ve yardımı alabilmekte. Her franchise işletmesi için bir internet sitesi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Demand İhale ile müşterilerin adil ve şeffaf bir ortamda ‘açık artırma' avantajlarından faydalanmalarına aracılık ettiklerini vurgulayan Demirbaş, piyasa değerinin altında yer alan mülkleri portföylerine çekerek, alıcı ve satıcılara hayli uygun fırsatlar sunduklarını kaydetti.

Drone ile tanıtım, VR gözlük ile satış

Gelişen teknoloji ile birlikte drone ve VR gözlük ile tanıtım ve satış yapabildiklerini anlatan Demirbaş, “Demand Grup'un drone ile gayrimenkul tanıtımında müşteri sunumlarınızda, gayrimenkulle ilgili fazla bir şey anlatmanıza gerek kalmadan her şeyi net bir biçimde ortaya koyabiliyorsunuz. Portföyümüzde bulunan gayrimenkulları VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik) gözlükle gezip alma fırsatı da sunuyoruz. Demand Grup porftöyünde VR başta olmak üzere kat planı, iç görünüm ve maket görünümle 4 farklı özel görüntüleme seçeneği sunan bu yenilikçi proje sayesinde ilanlara konu olan gayrimenkuller adeta içindeymiş gibi adım adım gezilebiliyor” şeklinde konuştu.