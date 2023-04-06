DEMBİR-DER Genel Başkanı Metiner: 'Kürtlerin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'dır'

Sancaktepe'de Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) tarafından iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftara Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı ve AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Dernek Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, AK Parti ilçe başkanları, dernek üyeleri ve Sancaktepeli vatandaşlar katıldı.

İftar sonrası Türkiye'nin siyasi sürecine dair açıklamalarda bulunan Mehmet Metiner, "Kürtleri hiç kimse geçmişte yaşadıklarından dolayı dışlamasın. Kürt asla ihanetçi değil. Kürt lideri olarak Erdoğan'ı görür ve Erdoğan'dan başkasına dost gözüyle bakmaz. Belki incinmiştir, kırılmıştır ama biz kucaklayacağız. Göreceksiniz, Serok Erdoğan, Başkan Erdoğan tekrar Kürtlerle arasına örülmek istenen bütün duvarları yıkacak ve hep birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Durmak yok, yola devam. HDP'li kardeşim sana da sesleniyorum. Her HDP'li, PKK'lı terörist değildir. HDP'nin parlamantoda olmasını istiyor olabilirsin. Ama bugün HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı yok. Ama Kürtlerin Cumhurbaşkanı adayı var, Kürtlerin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ey HDP'li kardeşim, eğer Kürt sorununu çözen Recep Tayyip Erdoğan varken Kürt inkarcısı ve katliamcısı bir partinin günümüzdeki temsilcisinin adayına oy verirsen Kürtlük adına tarih senden hesap soracaktır" ifadelerinde bulundu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise, "Biz bu memlekete sevdalı insanlarız. Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle biz bu topraklara şehit vermiş bu topraklara inanmış ve emek vermiş insanlarız. Öyle kolay kolay bırakmayız. Bizim bu memlekete borcumuz var. Şimdi bir ayrımdayız. Ya o eski günlere ve uygulamalara izin verecek birini seçeceğiz ya da yine kardeşçe, omuz omuza birlikte yaşamanın umudunu ve sözünü veren ondan da öte şimdiye kadar uygulamasını yapmış olan Sayın Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz" dedi.

İftar programında konuşan Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, "Özellikle Kürt seçmen sosyolojisinin marjinal bir parti üzerinden ve ona özel olarak okunmasına karşı olarak doğmuş bir kültürel hareketiz. Kürt sosyolojisinin bir kısım tekelleşmiş zihniyetin elinde, bir kısım masalarda pazarlık konusu yapılması hususuna karşı doğmuş bir kültürel ve siyasal hareketiz" dedi.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan

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