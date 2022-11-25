Demet Akbağ üniversite öğrencileri ile buluştu

Öğrencilerin kendilerine rol model olarak gördükleri kişilerle bir araya geldikleri üniversite etkinliğinin bu seferki konuğu sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Akbağ oldu. Sevilen sanatçı ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgisi karşısında bir söyleşi düzenlendi. Öğrencilerin merak ettiği soruların cevaplarını ve hayat tecrübelerini paylaşan Akbağ ayrıca hoş sohbeti ile de gençlerin keyifli dakikalar geçirmesine vesile oldu.

“Tiyatro ile meşgul olmak beni çok mutlu ediyordu”

Öncelikli olarak “oyunculuk hayaliniz ilk ne zaman ortaya çıktı” sorusunu cevaplayan Akbağ, tiyatrodaki oyuncu kızı kıskanmasıyla bu hayalinin başladığını ifade ederek, “Oyunculuk isteğim benim çocukluk hayalimdi. 11-12 yaşlarında şehir tiyatrolarında izlediğim tiyatrodan sonra oradaki başrol oyuncusu kızı kıskanarak başladı. Sonrasında hayalini kurduğum konservatuara girerek hem okudum hem de tiyatroda aktif olarak çalıştım. Bu yıllarda hayatımda en çok hayalini kurduğum yerde olduğum için çok mutluydum ve sevilen bir öğrenci idim. Tiyatro ile meşgul olmak beni çok mutlu ediyordu. Aynı zamanda hem kariyerime artı sağlayan hem de özgüvenimi kazandıran iki önemli tiyatroda bulundum” şeklinde konuştu.

“Başarı için; çok istemek, disiplinli olmak, vicdanlı ve iyi insan olmak”

Oyunculuk ile ilgili başarının disiplin ve yetenek ile geldiğini ama her yerde başarılı olmak içinse “iyi bir kalp” ve “vicdanı” öneren Akbağ, “Oyunculukta disiplin haricinde başarının sırrı, yetenektir. Her zaman iyi bir kalp olacak, vicdanlı olacaksın. Sorunsuz olmak, insanlarla iyi geçinmek lazım. Ne iş yaparsan yap insanlarla kurduğunuz iletişim hayat boyu çok önemli. Güzel iletişim kurmanız gerekiyor. Başarılı olmak için çok istemek, disiplinli olmak, vicdanlı ve iyi insan olmak gerekiyor” dedi.

“Role kendinden bir şey kat ki samimi olsun”

Kendisinin role hazırlanırken nelere dikkat ettiğini de öğrenciler ile paylaşan Akbağ, “Bazı projelerde daha ilk sayfada amacın ne olduğunu görüyorum. Ama bazılarında öyle olmuyor. ‘Niye beni istiyorlar ki şimdi' diyorum. Empati gücün yüksek olacak bu meslekte. O empatiyi yapımcı ile kuruyorum. Kendimi tekrar etmeyi hiç sevmiyorum. Oynayacak olduğum karakteri merak etmek isterim. Zaten oynadığım role yakın bir rol geldiyse bu sefer ‘benim burada bir şey yapmam, farklı bir şey ortaya koymam lazım' diyorum. Ayrıca karaktere hep kendinden bir şey katmalısın ki samimi olsun. Size lazım olan şey, samimiyet ve oynadığınız neyse o karaktere canı gönülden inanmak gerekiyor. Oynadığın karakter komik de olsa dalga geçmeyeceksin. Aynı şekilde dram da olsa oynadığın karaktere kendin acımayacaksın” şeklinde konuştu.

Söyleşi sonunda Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Demet Akbağ'a katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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