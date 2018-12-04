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Demir doğrama ustası kafasından vurulmuş bulundu

Demir doğrama ustası kafasından vurulmuş bulundu
Demir doğrama ustası kafasından vurulmuş bulundu

Düzce’de demir doğrama işi yapan bir kişi iş yerinde kafasından vurulmuş halde bulundu.

Demir doğrama ustası kafasından vurulmuş bulundu - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkez'de Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir doğrama işi Osman T. isimli şahsın iş yerinden silah sesi geldiğini duyan esnaf hemen iş yerine koştu. Ancak Osman T.'nin kafasından vurulmuş halde buldular. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman T. hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırmaya başladı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Selçuk Akyol - Ali Yıldız


 

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