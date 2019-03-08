Demir Grup Sivasspor 3 puanı 2 golle aldı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Emre'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ziya'nın şutunda top direğin üstünden auta çıktı.

6. dakikada defanstan seken topla buluşan N'Dinga'nın ceza sahası dışında şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

24. dakikada Barış'ın pasında topla buluşan Eren'in ceza sahası dışından şutundan top direğin yanında auta çıktı.

25. dakikada Özer'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından sert vuran Fatih'in şutunu kaleci Farnolle direğin dibinden kornere gönderdi.

28. dakikada sol kanattan Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topa iyi yükselen Eren'in kafa vuruşu yerden sekerek direğin üstünden auta çıktı.

35. dakikada sol kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşunda top uzaktan direğin dibinden ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Özer yaptığı voleyle topu direğin yanından auta gönderdi.

45. dakikada sağ kanattan Özer'in ortasında ön direkte topu kontrol eden Douglas dönerek yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada sağ kanattan Seth'in ortasında arka direkte Aleksic'in gelişine sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

67. dakikada sol kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Emre'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Farnolle'de kaldı.

75. dakikada Aleksic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topta arka direkte Pereira'nın kafa vuruşunu kaleci Tolgahan direğin üstünden kornere gönderdi.

79. dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Douglas'ın ceza sahasına ortasında Bjarsmyr'in kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Fatih (Papp dk. 84 ?), Bjarsmyr, David Braz, Ziya, N'Dinga Hakan Arslan, Özer (Mert Hakan dk. 70), Douglas, Emre (Erdoğan dk. 90?), Diabate

Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Torje, Rybalka, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Mustafa, Murat Akça, Erkan, Donald, Murat Yıldırım (Guilherme dk. 46) Ahmed İldiz (Kamara dk. 62) Barış (Pereira dk. 46), Aleksic, Eren,

Yedekler: Ertaç, Kamara, Robin Yalçın, Dia, Bülent

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Fatih (dk. 35), Douglas (dk. 45) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: David Braz (Demir Grup Sivasspor), Eren, Murat Akça, Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor)

Uğur Yiğit - Onur Erden