Demir Grup Sivasspor kupada yarı finalde!

Maçtan Dakikalar
23. dakikada ceza sahası içerisinde Gredal topu arkadaşı Kayode'ye göndendi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode'nin şutu farklı şekilde dışarı gitti.
24. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in şutu kaleyi bulmadı.
28. dakikada Caner'in ceza sahasına ortasında Burak'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
55. dakikada ceza sahası içinde Musa'nın sert şutunda Felix'e de çarpan topu kaleci Ali Şaşal kontrol etmeyi başardı.
62. dakikada Gradel'in arka direğe ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
69. dakikada Kerem'in penaltı noktasına pasında Yatabare topukla vurarak, topu ağlara gönderdi. 1-0
84. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Durmaz'ın uzun şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
86. dakikada Kerem'in ceza sahasına ortasında Yatabare'nin şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çavuş
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Camara, Erdoğan, Ziya, Hakan, Cofie, Felix (Kerem dk. 59), Kayode (Sefa dk. 80 ?), Yatabare, Gradel (Henrique dk. 90+4 ?)
Yedekler:, Uğur, Goutas, Moussa, Henrique, Koray, Özkan, Caner
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Burak (Balkovec dk. 66), Caner, Durmaz, Biglia, Touore (Münir dk. 65), Borini (Isaac dk. 44), Bistrovic (Salibur dk. 77), Musa (Emre dk. 65)
Yedekler: Utku Samed, Alparslan, Adnan, Bahattin
Teknik Direktör: Atılay Canel
Goller: Yatabare (dk. 69) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Sefa (Sivasspor) Burak, Isaac (Karagümrük)
Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan - Demet Karakuş