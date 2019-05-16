Demir parmaklıklara alternatif geliştirildi

Çocuk sahibi olan ailelerin en büyük kaygısı onları en iyi şekilde koruma altına almak ve olası talihsiz kazaların önüne geçebilmektir. Ailelerin bu beklentilerinden yola çıkarak Mimar Deniz Kuşaslan, pencere koruma sistemi geliştirdi. Geliştirilen çocuk pencere koruma sistemi ile evlerde ve okullarda güvenliği maksimum seviyeye çıkardıklarını belirten Winblock'un kurucusu Mimar Deniz Kuşaslan, "Dünya'da ve Türkiye'de tek patentli pencere koruma sistemi ile bir ilke imza attık. Markamız, geliştirdiği pencere çocuk koruma sistemi ve pencere kedi koruma sistemi ile kullanıcılarından büyük ilgi görürken, "Hayat Kurtarır" sloganıyla da Dünya'da ve Türkiye'deki büyük bir güvenlik açığını kapatarak hızla büyümeye devam etmektedir" dedi.

"Evden taşınırken söküp aynı sistemi yeni evdeki pencerelerde de kullanılabilinir"

Kuşaslan; "Çocuk sahibi olanlar için evlerde en kaygı verici şeylerin başında pencerelerin açık unutulma ihtimali gelir. Talihsiz bir kaza ihtimali insanların sürekli huzurunu kaçırır. Geleneksel çözüm olan pencerelere parmaklık takmak ise estetik olmayan, içeridekilere hapis hissi veren, uygulaması pahalı ve özellikle kiracıların uygulamaya çekindikleri bir çözümdür. Geliştirdiğimiz ürün ile pencereler tamamen açılsa bile evlerde ve okullarda güvenliği maksimum seviyeye çıkartılabilinir. Çok ince çelik halatlardan oluştuğu ve estetik olduğu için de hapis hissi yaşanmaz ve evden taşınırken söküp aynı sistemi yeni evdeki pencerelerde de kullanılabilinir" ifadelerini kullandı.

Çelik halattan oluşan pencere güvenlik ağ sisteminin yapılan testlerden geçerek 250 kg kadar dayanıklılık onayı aldığını belirten Kuşaslan, "Bugüne kadar kullanıcılarının yüzde 100 memnuniyet aldık. Ürünü kullanıcılarımız 3 adımda kendi kurabilir. Kanatlı PVC tüm pencerelere uyar ve pencere kanatlarının kapanmasını asla engellemez ve ağ mesafesi kol girecek ebatta olup yan camların kolaylıkla silinmesine engel olmaz. Çelik halatlar, çocuklar tarafından makas ve bıçak ile kesilemez ve dışarıdan takılan sinekliklere engel olmaz. Ayrıca; Rusya, Ukrayna, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tunus başta olmak üzere birçok ülke için satış görüşmeleri devam etmekte" dedi.

"Biz ağ değil sistemini üretiyoruz"

Evlerinde ya da işyerlerinde kedi besleyenlerin de güvenlik kaygıları olduğunu belirten Kuşaslan, "60 kg'a kadar taşıma garantisi bulunan çelik pencere koruma ağını Almanya'da bir firmadan temin ediyoruz. Biz ağ değil sistemini üretiyoruz. Şu anda petshoplarda ya da bu anlamda hizmet veren internet sitelerinde böyle bir sistemi bulmanız mümkün değil, bir sürü ağ sistemi var. Ancak ağı pencerelerinize monte edebileceğiz bir sistem hiçbir yerde yok. Winblock pets'in en büyük özelliği ağdan bir çerçeveden oluşmasıdır. İsterseniz çift pencereye, Fransız balkonlara evinizde istediğiniz her yere kolaylıkla monte edebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.