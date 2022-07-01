Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalışan ve düzenledikleri sahte faturalarla 3'üncü şahıslar üzerindeki paravan şirketlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk Operasyonu'nda gözaltı sayısı 323'e yükseldi. Göcek-Fethiye arasında iken açık denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de katılımı ile düzenlenen operasyonda Serdar T. isimli şahıs gözaltına alındı.

Ali Nargüner

