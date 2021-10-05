Demirci ustası ve eşi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Alınan bilgiye göre, Hanönü ilçe merkezinde ikamet eden 85 yaşındaki demirci ustası Kadir Çalışkan ve eşi Kamile Çalışkan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İstanbul'da yaşayan oğulları kendilerine ulaşamayınca komşularından yardım istedi.

Eve giren komşular ve akrabalar yaşlı çifte baygın vaziyette buldu. 112 Acil servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı çift daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşındaki demirci ustası Kadir Çalışkan kurtarılamadı. Eşi Kamile Çalışkan'ın ise tedavisi devam ediyor.

Vefat eden Kadir Çalışkan'ın cenazesi otopsi için adli tıp merkezine götürüldü.