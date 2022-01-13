'Demirkent Ödülleri' başvuruları devam ediyor

21 Aralık 2021 - 23 Ocak 2022 tarihleri arasında https://www.demirkentegitimvakfi.com/odulbasvuruformu/ internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek başvurular, Türkiye'nin alanında uzman ve saygın seçici kurulun değerlendirmelerine sunulacak.

Dünya Gazetesi kurucusu M. Nezih Demirkent ile eşi Prof. Dr. Işın Demirkent'in ilkelerini yaşatmak amacıyla Dünya Eko A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent önderliğinde kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, ekonomi, tarih ve eğitim alanlarında araştırmalar yapılmasını ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı hedefliyor.

Başarılı kız öğrencilere burs verilecek

Vakfın çatısı altında 3'üncü kez gerçekleştirecek olan “Demirkent Ödülleri''nden elde edilecek gelirle Ekonomi, Hukuk, Tarih ve İletişim Bölümleri'nde okuyan başarılı ancak maddi durumu yetersiz kız öğrencilere burs verilecek.

3 kategoride, 11 ödül için geri sayım başladı

İletişim, Tarih ve Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı olmak üzere 3 ana dalda verilecek toplam 11 ödül sahipleri ile buluşacak.

Dijital ortamda başvuruda bulunmak isteyen katılımcılar https://www.demirkentegitimvakfi.com/odulbasvuruformu/ ya da ''0 212 285 11 03'' numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekler. Basılı olarak proje göndermek isteyen katılımcılar ise kimlik ve iletişim bilgileriyle birlikte projelerini; DEMİRKENT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI Demirkent Ödülleri Genel Sekreterliği Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No: 37 - 4 Sarıyer / İstanbul adresine, zarfın ön yüzüne "Demirkent Ödülleri başvurusudur" yazarak gönderebilecekler.