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Demirtaş'tan teröristbaşı Öcalan'a destek açıklaması

Demirtaş'tan teröristbaşı Öcalan'a destek açıklaması
Demirtaş'tan teröristbaşı Öcalan'a destek açıklaması

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'lilere yaptığı 'seçimlerde tarafsız olun' çağrısının ardından HDP-Kandil-İmralı ekseninde büyük bir kırılma yaşandı. HDP’nin, İmralı’dan gelen mektubu sakladığı ortaya çıktıktan sonra Demirtaş ile teröristbaşı arasındaki rekabet de gün yüzüne çıkmış oldu. Bu durum Demirtaş, Kandil ve Öcalan arasında yaşan liderlik çatışmasının hangi boyutta olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

Seçim öncesi tüm bu gelişmeler yaşanırken 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklu yargılanan HDP'li Selahattin Demirtaş'tan akşam saatlerinde teröristbaşı Öcalan'a tam destek veren bir açıklama geldi. 

Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında “Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. İktidar savaşı vb. şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum. Terörist başının, halkın önemli bir kesimi nezdindeki ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak, kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi bir algı oluşturulmasını haksızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum. Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum. Selamlar, sevgiler.” dedi.  

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