Demiryolu inşaatında yıkılan demirin altında kalan işçi ölümden döndü

Olay, Tekkeköy'ün Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lojistik köye gidecek demiryolunun inşaatında beton dökülmesi için bağlanan demirler yıkıldı.

Çatırdama sesiyle işçiler kaçarken, Salih O. (44) demirin altında kalarak yaralandı. Diğer işçiler tarafından kurtarılan yaralı demir ustası, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay



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