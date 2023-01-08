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Demiryolu inşaatında yıkılan demirin altında kalan işçi ölümden döndü

Demiryolu inşaatında yıkılan demirin altında kalan işçi ölümden döndü
Demiryolu inşaatında yıkılan demirin altında kalan işçi ölümden döndü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde demiryolu inşaatında yıkılan demirin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, Tekkeköy'ün Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lojistik köye gidecek demiryolunun inşaatında beton dökülmesi için bağlanan demirler yıkıldı.

Çatırdama sesiyle işçiler kaçarken, Salih O. (44) demirin altında kalarak yaralandı. Diğer işçiler tarafından kurtarılan yaralı demir ustası, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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