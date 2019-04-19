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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastaneye saldırı: 1 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastaneye saldırı: 1 ölü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastaneye saldırı: 1 ölü

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir hastaneye düzenlenen saldırı sonucu 1 doktorun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir hastaneye düzenlenen saldırı sonucu 1 doktorun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ghebreyesus, “Dünya Sağlık Örgütü ailesi bir değerli üyesini Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Butembo kentindeki bir hastaneye düzenlenen saldırıda kaybetti. Meslektaşlarım ve ben ebolaya son vermek için hayat kurtaran meslektaşımızın yası içerisindeyiz. Saldırıdan dolayı öfkeliyiz. Sağlık çalışanları bir hedef değildir.” ifadelerini kullandı.  

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