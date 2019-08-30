İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demokratik Kongo'da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo'da ebola bilançosu 2 bini aştı
Demokratik Kongo'da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hükümet tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, 1 yıldan uzun bir süredir devam eden ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 6'ya, ebolaya yakalananların sayısı ise 3 bin 4'e ulaştı.

Etkili aşı ve tedavinin gelişmesine rağmen, sağlık çalışanları hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için Kongo'nun uzak ve çatışmalı bölgelerinde mücadele ediyor. Kızıl Haç Uluslararası Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Demokratik Kongo'da ikinci ölümcül salgın haline gelen ebolada tedavinin işe yaraması için insanların kendilerine ve onları yöneten sağlık personeline güvenmeleri gerektiği ve bunun zaman, kaynak ve çok fazla çalışma gerektireceği belirtildi.

Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Demokratik Kongo'nun Yambuku şehirlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. Demokratik Kongo'da meydana gelen salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmış, 2014-2017 yıllarında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.