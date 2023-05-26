'Deneme sınavları ile LGS'nin provasını yapın'

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek ve bu uzun maratonun en önemli kısmı sona erecek. Peki, sınava sayılı günler kala neler yapmalı, nelere dikkat edilmeli? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Koordinatörü Sibel Durak verdi. Uzun süredir sınavlara hazırlanan gençlerin en sık yaptığı hatalardan birinin sınav yaklaştıkça çalışma tempolarını düşürmeleri ya da çalışmayı bırakmaları olduğunu söyleyen Durak, “Vazgeçmeden çalışmaya devam edin. Eğer psikolojik olarak rahat hissediyorsanız son güne kadar ders çalışabilirsiniz” dedi.

Deneme sınavlarına LGS saatlerinde başlayın

Her gün gerçek sınavın bir provası gibi düşünerek deneme sınavı yapmayı öneren Durak, şöyle devam etti: “Vücut saatini sınavın başlangıç saati olan 09.30'da ve 11.30'da soru çözüyor olmaya alıştırmak için deneme sınavlarına bu saatlerde başlamaya özen gösterin. Masanızda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, suyu hazır bulundurun. Sınavı uyguladığınız alana girilmemesi yönünde çevrenizdekileri bilgilendirin. Alarm kurup kendinize Sözel Bölüm için 75 dk., Sayısal Bölüm için 80 dk. süre verin ve sınav bitti alarmı çalıncaya kadar masadan kalkmamaya özen gösterin. Deneme sınavının ardından yanıtlarınızı kontrol edin. Boş bıraktığınız ve yanlış yaptığınızın soruların doğru cevaplarını mutlaka araştırın, bu en kalıcı öğrenme yöntemlerinden biridir. Konu tekrarları yapın. Önceki çalışmalarınızda aldığınız önemli notların üzerinden geçin.”

Dışarıda yemek yemekten kaçının

Sınava hazırlanmak sadece çalışmak anlamına gelmiyor. Psikolojik ve bedensel olarak da sınava hazır olmak gerekiyor. Öğrencilerin sınav öncesi kafasını dağıtmak amacıyla aşırı yorucu etkinliklerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Durak, normalde yapılan faaliyetler dışında etkinlik planlanmamasını, aşırı derecede çay, kahve gibi uyarıcı içeren maddelerden ve sakinleştirici ya da uyarıcı niteliği taşıyan ilaçlar kullanmaktan kaçınılmasını önerdi. Beslenmenin önemine de değinen Durak, “Sınav günlerinde beslenmeye yönelik yapılacak değişiklikler metabolizmanızı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sınava yakın dışarıda yemekten kaçının. Bol bol su için. Beynimizin yüzde 90'ı sudan oluşur. Sınava hazırlık sürecinde bol su içmek düşünme gücünüzü arttırmada çok faydalı olacaktır” dedi.

Endişelenmek yerine hedefe odaklanın

Öğrencilerin konuşma ve davranışlarıyla sınava yönelik kaygılanmasına neden olan insanlarla görüşmemesi gerektiğini hatırlatan Durak, “Ya kazanamazsam Ailem ya da arkadaşlarım ne der? Çok eksiğim var. Çok az zaman kaldı gibi şeyleri düşünmek yerine hedefe odaklandığınızda kısa sürede neleri başarabileceğinizi düşünün. Eksik konularınızın neler olduğunu tespit ederek çalışma sürecinizi nasıl daha verimli hale getireceğinizi planlayın” şeklinde konuştu.

Çocukların yanında stres oluşturan tartışmalardan uzak durun

Sibel Durak ayrıca bu dönemde ebeveynlere düşen görevleri ise şöyle anlattı: “Çocukların rutinini bozmamaya özen gösterin. Onların çalışma, uyku, dinlenme, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerini düzenlemelerine destek olun. ‘Şunu yap, bunu hala yapmadın mı?' gibi olumsuz yönergelerle sorgulama yapmayın. Stres oluşturacak konuşmalardan, tartışmalardan uzak durun. Sakin kalıp, çocuklarınıza yanlarında olduğunuzu hissettirin.”

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