İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denetimler bayramda da aralıksız sürüyor

Denetimler bayramda da aralıksız sürüyor
Denetimler bayramda da aralıksız sürüyor

Ramazan Bayramı’nın son gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bayramın son gününde sokakların boş kaldığı görüldü.

Denetimler bayramda da aralıksız sürüyor - Foto Galeri
Denetimler bayramda da aralıksız sürüyor - Tıkla İzle

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürüyor. Polis ekipleri de kapanma günlerinde vatandaşların kısıtlama kurallarına uyup uymadığını denetlemeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'un pek çok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoldan geçen araçları durdurarak yolcu ve sürücülerin izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Helikopterle havadan görüntülendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Polis helikopteriyle havadan görüntülenen denetimde kapanma noktalarındaki ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul sokakların boş kaldığı görüldü.

Yunus Emre Şeker - İsmail Coşkun

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.