Dengesini kaybeden işçi 8 metre yükseklikten düştü

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde ilçenin Şehitler caddesinde inşaatı devam eden yeni adliye sarayı inşaatında meydana geldi. İskelelerdeki kalas üzerinde çalışan ve dış cephe kaplaması yapan işçi Kemal Akyürek (33), dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen Kemal Akyürek, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasından yaralanan ve Beli kırıldığı öğrenilen Kemal Akyürek'in Afyon Devlet hastanesine sevk edildiği tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mücahit Kuzu

