İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Dengesini kaybeden işçi 8 metre yükseklikten düştü

Dengesini kaybeden işçi 8 metre yükseklikten düştü
Dengesini kaybeden işçi 8 metre yükseklikten düştü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dış cephe kaplaması yapan bir işçi, yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde ilçenin Şehitler caddesinde inşaatı devam eden yeni adliye sarayı inşaatında meydana geldi. İskelelerdeki kalas üzerinde çalışan ve dış cephe kaplaması yapan işçi Kemal Akyürek (33), dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen Kemal Akyürek, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasından yaralanan ve Beli kırıldığı öğrenilen Kemal Akyürek'in Afyon Devlet hastanesine sevk edildiği tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mücahit Kuzu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.