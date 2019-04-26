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Dengesini kaybeden yaşlı adam Haliç'e düştü

Dengesini kaybeden yaşlı adam Haliç'e düştü
Dengesini kaybeden yaşlı adam Haliç'e düştü

Haliç sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan yaşlı adam dengesini kaybederek suya düştü. Deniz polisi tarafından denizden çıkartılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Dengesini kaybeden yaşlı adam Haliç’e düştü - Tıkla İzle

Olay, saat 07.30 sıralarında Haliç sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç sahilinde yürüyüşe çıkan 77 yaşındaki Halit Diler, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda çırpınan adamı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla su üzerinde tutulmaya çalışan Halit Diler'in sudan çıkartılması için deniz polisine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, Diler'e can simidi atarak su üzerinde kalmasını sağladı. Daha sonra tekneye çıkartılarak kıyıya getirilen Diler'e olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ardından sedyeye konulan Halit Diler daha sonra hastaneye kaldırıldı.  

Selim Bayraktar

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