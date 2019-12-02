Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinde bordo-mavili 4 oyuncuya çıkardığı kırmızı kartlar ile hafızalara kazınan Deniz Ateş Bitnel'in hakemlik kariyeri resmen bitti.

Söz konusu müsabakanın ardından önce FIFA kokartlı elinden alınan daha sonra B Klasman'a, son olarak da bu sezon Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından İl Hakemliği'ne düşüren Bitnel, geçtiğimiz günlerde bir halı saha maçında hakem arkadaşını dövdüğüne yönelik haberlerle gündem olmuştu.

Federasyon dilekçeyi kabul etti

Konuya ilişkin bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları reddeden Deniz Ateş Bitnel, 2016 yılından beri her anlamda büyük zorluklar çektiğini, bunun neticesinde de hakemliği bırakmak için TFF'ye dilekçe gönderdiğini ifade etmişti. Tüm bu yaşananların ardından TFF de bir zamanlar gelecek vadeden hakemler arasından gösterilen Bitnel'in talebini kabul etti.

Böylelikle 37 yaşındaki hakemin kariyeri noktalanmış oldu.

Uygar Aydın