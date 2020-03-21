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Deniz Aytekin'in babası konuştu

Deniz Aytekin'in babası konuştu
Deniz Aytekin'in babası konuştu

Türk asıllı Alman Hakem Deniz Aytekin’in Korona virüse yakalandığı şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

2008 yılından beri Bundesliga'da maç yöneten FIFA kokartlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in Korona virüse yakalandığı şeklinde çıkan haberler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan babası Ali Aytekin tarafından yalanlandı.

Oğlunun korona virüse yakalandığı şeklinde internette çıkan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Ali Aytekin, “Ben oğlumla görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını bizzat teyit etmiştir. Yalan yanlış yazılan haberleri şiddetle kınıyorum. Oğlum sapasağlam ve sağlığı gayet iyidir" dedi.

Hüseyin Tayyar
 

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