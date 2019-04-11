Deniz Baykal: 'Her seçim bir yenilenmedir'

Baykal, Muratpaşa Belediyesinin özel bireyler için hizmete sunduğu araçla Antalya Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine geldi. Tekerlekli sandalyeyle aracın asansörü ile inen Baykal'ı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek karşıladı. Baykal, daha sonra Böcek'in makamına geçti. Deniz Baykal, böylelikle ilk resmi dış ziyaretini partisinin kazandığı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına gerçekleştirdi.

Burada konuşan Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün kendisi için çok değerli ve mutlu bir gün olduğunu söyledi.

Bir büyük seçim mücadelesinden sonra memleketi Antalya'da partisinin belediye başkanlarını ziyaret etmenin her zaman nasip olmayacağının altını çizen Baykal, "Allah'a şükürler olsun bugünleri gösterdi. Bu mutluluğu yakalamak istedim ve koştum geldim. Çiçeği burnunda yeni büyükşehir belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz. Gerçekten ne büyük nimettir. Allah'a şükrediyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum. Milletimizin yolu açık olsun. Bu yolun açtınız. Bu yola baktığınız zaman güzel bir gelecek gözüküyor. Parlak bir ufuk gözüküyor" diye konuştu.

"Yolumuz aydınlık olsun"

Türkiye'nin ufkunun açıldığını dile getiren Baykal, "Başarılar diliyorum. Birlikte çok güzel günler göreceğiz, demokrasi böyledir. Umutsuzluk zirve yapar arkasından devreye millet girer ve bir bakarsın karamsarlık dağılmış bulutlar dağılmış, güneş doğuyor, aydınlık ufuk ve gelecek gözüküyor. Bunu Türkiye'de, Antalya'da yaşıyoruz. Bunu gerçekleştiren bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, kutluyorum. Yolumuz aydınlık olsun" ifadelerine yer verdi.

"Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise siyasetin duayeni, büyüğü, bu yola çıkmasına vesile olan Deniz Baykal'ın ziyaretinden memnun olduğunu kaydetti.

Seçimin kazanmak kaybetmek için yapılmayacağının altını çizen Deniz Baykal, "Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır. Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir ülke için parti için, milletimiz için. Böyle bakmak lazım. Kim kazandı kim kaybetti diye bir şey yok. Başkanımız milletimiz tarafından görevlendirildi. Siyaset yenilendi. Siyasette neyin önemli olduğu ve önemsiz olduğu her seçimde tarif ediliyor. Hizmet güler yüz, tatlı dil, kucaklama, el ele verme, ayrım yapmamak. İnsan onuruna saygı göstermek lazım olan bunlar gerisi hikaye" diye konuştu.

19 ilçe ve 913 mahalleye hizmet götüreceğinin altını çizen Böcek, "Bana bu görevi veren genel başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımın emrinde olacağım. 'Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız' diyerek yola çıktık. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Siyasette demokrasi kazanmıştır, Antalya'da Antalya kazanmıştır. Biz destek olan, olmayan herkes için koşacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bu özel günde ziyareti ile beni memnun eden genel başkanım Deniz Baykal'a teşekkür ediyorum" dedi.

Baykal'a, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç eşlik etti.

İsa Akar - Mustafa Bürge

