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Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı

Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı
Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin meslekten ihraç iki polis Tekirdağ’da yakalandı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntüleri, basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturması ile Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan İhraç Eski Polis Memurları A.Y.E. ve A.B.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Tekirdağ'da saklandıkları örgüte ait hücre evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda her iki şahıs yakalandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil Dağ
 

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