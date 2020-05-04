Deniz Işın Coşkuner dijital platformlar ve sosyal medyaya yönelik soruları yanıtladı

‘Dijital çözümlere yönelik her hizmeti müşterilerimize sağlıyoruz'

DNC Medya olarak tüm dijital platformlarda ve sosyal medya alanlarında yer aldıklarını ifade eden Coşkuner, ‘Sektöre uzun yıllar öncesinde giriş yapmanın verdiği bilgi birikimi ve deneyim ile çalışmalarımızda başarı sağlıyoruz. Genel olarak dijital çözümlere yönelik her hizmeti müşterilerimize sağlıyoruz. Bu hizmetlerimiz arasında; e-ticaret sitesi kurma, web site kurma, grafik tasarımı, seo çalışmaları, stratejik danışmanlık, sosyal medya pazarlama, seo çalışması, baskı dizaynı, app dizaynı ve daha pek çok aklınıza gelebilecek bulunuyor' dedi.

‘Farkımız ve özelliğimiz; çeşitliliğimizden kaynaklanıyor'

DNC Medya'yı diğer sosyal medya firmalarından ayıran özelliklerden bahseden Coşkuner, “Her şeyden önce biz eğitime çok önem veriyoruz ve bu sebeple çalışanlarımıza hem kendilerini geliştirebilmeleri hem de müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmeleri için eğitimler sağlıyoruz. Bunun sonucunda kalite standartımızı sürekli olarak yüksek tutuyoruz. Bir diğer farkımız ve özelliğimiz; çeşitliliğimizden kaynaklanıyor. Hizmette çeşitlilik gösteriyor, bir gün pazarlama ile çalışmalarımızı yapıyorken bir sonraki gün satış alanında hizmet veriyoruz. Sonuç olarak; müşterinin ihtiyacı ne ise o alanda performans gösteriyoruz. Bir diğer önemli özelliğimiz de uluslararası faaliyet gösyeriyor oluşumuzdur. Türkiye dışında Berlin'de, Toronto'da ve Ahmedabad'ta ofislerimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.

Eğer müşterilerimiz dilerse daha üstün bir başarı için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz

DNC Medya olarak müşteri ihtiyaçlarına nasıl karşılık verdiklerinden bahseden Coşkuner, “Öncelikle müşterilerimizin taleplerini dinliyoruz ve amaçlarını öğreniyoruz. Daha sonra firmaların veya kişilerin talep ve beklentilerine cevap verecek çalışmalarımızı yüksek kalitede gerçekleştiriyoruz. Eğer müşterilerimiz dilerse daha üstün bir başarı için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Web site kurmasından uygulama dizaynına, seo çalışmalarından içerik yönetimine kadar her hizmeti sağlıyoruz” dedi

“Önemli olan; sıradan değil, girişimci olarak düşünmektir”

DNC Medya Kurucu Müdürü Deniz Işın Coşkuner genç girişimcilere'de tavsiyelerde bulundu. Başta kendi kültürleri ve toplumları olmak üzere başka kültür ve toplumları da tanımanın öneminden bahseden Coşkuner, “Hangi alanda olursa olsun girişimci gençler öncelikle eğitimlerine önem vermelidir. Çünkü sürekli eğitim, insanların daima gelişimini sağlar ve sürekli gelişim de beraberinde başarıyı getirir. Başarılı bir girişimci olabilmek için daima içinde bulunulan mevcut durum iyi analiz edilmeli ve fırsatlar değendirilmelidir. Toplumda yaşanan en ağır durumlarda bile mutlaka fırsata çevrilecek bir durum vardır. Burada önemli olan; sıradan değil, girişimci olarak düşünmektir. Ayrıca eğitim kadar başka kültürleri tanımak da oldukça önemli. Bu sebeple mutlaka genç girişimciler başta kendi kültürleri ve toplumları olmak üzere başka kültür ve toplumları da tanımalıdır” şeklinde konuştu.

Deniz Işın Coşkuner kimdir?

Ben Deniz Işın Coşkuner. DNC Medya Kurucu Müdürlüğü görevini yerine getiriyorum. 24 Kasım Antalya doğumluyum. Eğitimlerimi Mersin Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tamamladım. 2013 yılında kurmuş olduğum DNC Medya şirketimiz ile yıllardır dijital ortamlarda ihtiyaç duyulan tüm çalışmaların gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bu sırada eğitimime de devam ediyorum. 2018 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandım ve şu an ikinci sınıfta eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda DNC'deki görevime kurucu müdür olarak devam ediyorum.

