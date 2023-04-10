İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Deniz Kadah, 427 gün sonra gol attı

Deniz Kadah, 427 gün sonra gol attı
Deniz Kadah, 427 gün sonra gol attı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda 2-1 kaybedilen Bandırmaspor maçında ağları sarsan Altaylı futbolcu Deniz Kadah, 427 gün sonra siyah-beyazlı formayla gol attı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altay, konuk olduğu Bandırmaspor'a 2-1 kaybetti. İzmir ekibinin tek golü ilk yarının uzatma dakikalarında Deniz Kadah'tan geldi. Deniz, böylece tam 427 gün sonra siyah-beyazlılarda gol sevinci yaşamış oldu. 37 yaşındaki oyuncu, son golünü 6 Şubat 2022 tarihinde Göztepe'ye karşı kaydetmişti.
İzmir temsilcisine, 2020-2021 sezonunda Göztepe'den transfer olan Kadah, ilk sezonunda siyah-beyazlı formayla 15 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemiş ve takımının Süper Lig'e çıkmasında yardımcı olmuştu. 2021-2022 sezonuyla birlikte Altay ile Süper Lig'de top koşturan golcü oyuncu, çıktığı 10 lig müsabakasında 1 gol, Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
2022-2023 sezonuna da Altay'da devam eden Deniz Kadah, 13 mücadelede görev aldı.
 

Hasan İnce
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.