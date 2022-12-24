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Deniz kenarında eğlence ölümle bitti

Deniz kenarında eğlence ölümle bitti
Deniz kenarında eğlence ölümle bitti

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde dün gece saatlerinde deniz kenarında eğlenen arkadaş grubundan birinin belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi ile çıkan kurşunun çene altına isabet etmesi sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti.

Deniz kenarında eğlence ölümle bitti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinin Kerem mahallesinde dün saat 23.30 sıralarında aralarında Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemek için şehir dışından da gelenlerin yer aldığı arkadaş grubu, eğlenmek için deniz kenarında buluştu. Eğlence esnasından silahını çıkartan M.C.A. isimli şahıs, havaya ateş etmeye başladı. O esnada ayağa kalkan Metehan Mutlu (25), çene altına isabet eden kurşun ile yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Metehan Mutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Metehan Mutlu'nun cenazesi ilçenin Kerem mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ozan Köse - Gökmen Şahin
 

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