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Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JÖAK ve JAK kurtardı

Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JÖAK ve JAK kurtardı
Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JÖAK ve JAK kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kıyısında mahsur kalan 2 kişiyi, Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

İlçeye tatile gelen Ali Gür ve Ozan Gür, Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'na yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra kaybolan ve deniz kenarında mahsur kalan tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine alana JÖAK ve JAK timi yönlendirildi.

Ölüdeniz Mahallesi'nde JÖAK botuyla bölgeye ulaşan ekipler, bottan kıyıya uzatılan ipe bağlı can simitti yardımıyla Ali Gür ve Ozan Gür kurtardı. Bota alınarak Ölüdeniz Mahallesi'ne getirilen tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Murat Yalçın
 

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