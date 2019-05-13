Deniz Kurdu tatbikatında savaş gemilerine saldıran terörist botlar püskürtüldü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı, gemilerin demir alması ile başladı. 13-25 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan tatbikatın ilk senaryosu nefes kesen anlara sahne oldu. Senaryo gereği, denize açılan savaş gemilerine saldıran terörist botları, ateş açılarak püskürtüldü. Helikopterlerin eşlik ettiği tatbikatın ilk senaryosunda botların uzaklaştırılması ile gemiler tekrar normal seyrinde ilerlemeye devam etti.

TCG. Burgazada tatbikatta dosta güven, düşmana korku salacak

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde açılan gemiler arasında MILGEM Projesi'nin 3. Savaş gemisi olarak inşa edilen, Türk Donanması'nın ASW Korveti olan Milli savaş gemisi TCG. Burgazada da yerini aldı. Tatbikatta görev alacak olan TCG. Burgazada gemisinde ASELSAN yapımı silah sistemleri ile atışlar yapılacak. Burgazada'nın Milli olma özelliği ile tatbikatta dikkat çekmesi bekleniyor.

Murat Kanber - Burak Can Tokyürek