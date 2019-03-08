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Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 20 sivil hakkında gözaltı kararı

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 20 sivil hakkında gözaltı kararı
Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 20 sivil hakkında gözaltı kararı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli FETÖ üyesi askerleri örgüt adına yönlendiren 20 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli FETÖ üyesi askerleri örgüt adına yönlendiren 20 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 3 öğretmen, 1 avukat, 1 doktor, 4 kamu çalışanı, ve özel sektör çalışanları bulunduğu öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı işlemlerini sürdürüyor.

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