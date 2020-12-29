Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı

tatbikat denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ihbarıyla başladı.Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hizmet teknesi ile hızla yola çıkan deniz polisi, kurtarma noktasına geldiğinde tekneden bir kişi denize atladı. Hemen harekete geçen ekipler işaret fişeğiyle yer tespiti yapıp harekete geçti. Boğulma tehlikesi geçiren kazazedeye can simidi atan ekip, kazazedenin su üzerinde kalmasını sağlarken, dalgıç polislerden biri denize atlayarak kazazedeyi tekneye çekti. Teknenin kenarında ilk müdahalesi yapılan kazazede ardından teknenin içine alındı.