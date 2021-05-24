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Deniz salyası bu kez Esenköy'de görüldü

Deniz salyası bu kez Esenköy'de görüldü
Deniz salyası bu kez Esenköy'de görüldü

Son dönemlerde Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası bu kez Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesini istilâ etti.

Deniz salyasının etkili olduğu Esenköy beldesinde balıkçı barınağı ve sahil şeridi beyaza büründü. Hava sıcaklıklarındaki ânî değişimler yüzünden oluşan deniz salyası Yalova'nın Altınova, Çiftlikköy ve merkez ilçelerinin ardından Çınarcık ilçesinde görülmeye başlandı. Vatandaşlar yaşanan durumdan endişelenirken, yetkililer ise deniz salyasının doğal bir olay olduğunu bildirdi. Deniz salyası sudaki canlıları da etkiledi. Karaya vuran balıklar ve yengeçler vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Zehra Baykal
 

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