Deniz süpürüldü, sahil temizlendi

Bursa'nın gerçek anlamda bir sahil şehri olması için faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle Mudanya, Gemlik ve Karacabey Boğazı'nda deniz yüzeyi temizliğine devam ediyor. 2015 yılından beri deniz yüzeyi temizleme araçları ile gerek tekne ve gemilerden atılan, gerekse vatandaşlar tarafından bilinçsizce denize atılan tüm atıklar, toplanarak atık bertaraf tesislerine naklediliyor.

Bugüne kadar Bursa sahil bandında deniz yüzeyinden 580 metreküpün üzerinde atık toplanırken, otomobil lastiği, yatak, pet şişe, plastik oyuncaklar, karton ve kağıt gibi atıklar sudan çıkarılıyor.