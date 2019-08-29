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Deniz süpürüldü, sahil temizlendi

Deniz süpürüldü, sahil temizlendi
Deniz süpürüldü, sahil temizlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bölgelerinde 2015 yılında başlatılan deniz yüzeyi temizleme çalışmalarıyla bugüne kadar deniz yüzeyinden 580 metreküpün üzerinde atık çıkarıldı.

Bursa'nın gerçek anlamda bir sahil şehri olması için faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle Mudanya, Gemlik ve Karacabey Boğazı'nda deniz yüzeyi temizliğine devam ediyor. 2015 yılından beri deniz yüzeyi temizleme araçları ile gerek tekne ve gemilerden atılan, gerekse vatandaşlar tarafından bilinçsizce denize atılan tüm atıklar, toplanarak atık bertaraf tesislerine naklediliyor.

Bugüne kadar Bursa sahil bandında deniz yüzeyinden 580 metreküpün üzerinde atık toplanırken, otomobil lastiği, yatak, pet şişe, plastik oyuncaklar, karton ve kağıt gibi atıklar sudan çıkarılıyor.  

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