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Deniz suyundan yakıt elde ettiler

Deniz suyundan yakıt elde ettiler
Deniz suyundan yakıt elde ettiler

Azerbaycanlı Murvat Garibov, deniz suyundan yakıt elde eden bir projenin prototipini Türk iş adamı Şahyunus Ekin ile birlikte gerçekleştirdi. Patent aldıkları projeyle sadece deniz suyu ve minimum elektrikle doğal gaza eşdeğer yakıt üretilebildiklerini belirten ikili, çalışmalarının Türkiye'ye fayda sağlamasını hedefliyor.

Deniz suyundan yakıt elde ettiler - Tıkla İzle

Azerbaycanlı Murvat Garibov (63), 2007 yılında başlattığı çalışmayla deniz suyundan yakıt elde eden bir proje geliştirdi. Projesini Azerbaycan'da bir üniversiteye sunan Garibov, projenin prototipini de İzmir'deki Türk iş adamı Şahyunus Ekin (38) ile birlikte yaptı. Sınırlı olan doğal kaynaklara karşılık kendi projelerinin sınırsız enerji ürettiğini söyleyen Garibov, “Elde edilen yakıtın parametreleri hem doğal gaz, hem de likit gaza eşdeğer. Hammaddesi tuzlu su olduğundan bu teknolojinin ürünlerinin, istenilen yerde sınırsız üretimi, direkt kullanımı ve depolanması mümkün. Yatırım maliyeti üretim tesislerinin kurulmasından ibaret. Aldığımız enerji, verdiğimiz enerjiden yüzde 40 daha fazla. Yatırılan finans 3-4 sene içinde geri kazanılıyor. Elde edilen yakıtı doğal gazın ve likit gazın kullanım alanlarının tümünde kullanmak mümkün” diye konuştu.

Ceren Atmaca Özden - Ali Gözeten

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