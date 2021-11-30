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Deniz taştı, yollar kapandı, suyun evlere girmesine ramak kaldı

Deniz taştı, yollar kapandı, suyun evlere girmesine ramak kaldı
Deniz taştı, yollar kapandı, suyun evlere girmesine ramak kaldı

Edirne'nin Enez ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle denizin taşması sonucu sahil yolları kapanırken, suyun sitelere girmesine ramak kaldı.

Deniz taştı, yollar kapandı, suyun evlere girmesine ramak kaldı - Tıkla İzle

Edirne'de dün başlayan şiddetli lodos bugün de sahil kesiminde etkisini artırarak devam ediyor. Enez'de etkili olan lodos sebebiyle deniz taştı. Denizden taşan sular, sahil şeridindeki yolları kapadı. Sahil şeridinde bulunan yazın kullanılan birçok beach su altında kaldı. Yükselişini sürdüren suların site bahçelerine girmesine ramak kaldı.

Enez Belediyesi vatandaşları uyardı

Enez Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "Önümüzdeki birkaç gün boyunda rüzgarın çok sert esmesi beklendiğinden soba zehirlenmesi, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve benzeri olumsuzlukların yaşanmaması açısından dikkatli olunması ve kesinlikle balıkçılarımızın denize açılmaması gerekmektedir" ifadelere yer verildi.

Şener Urfa
 

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