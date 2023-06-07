Deniz Türüç: 'Kupayı kazanmak istiyoruz'

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bir tek bu maç değil; Ankaragücü maçından başlayan bir seri vardı kupa maçında. Onları elemek, Adana Demirspor'u deplasmanda yenmek ki bu sene çok güçlüler, taraftarıyla birlikte çok güçlü kadroları var. Aynısı Trabzonspor için de geçerli. İyi bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Ligi beşinci bitirdik, kupada final oynuyoruz. Üç önemli kriter var bence; son 16'ya kaldığımız Avrupa, ülkemize aldığımız puanlar, kupa finali ve ilk beşte bitirmemiz. Bizim adımıza zor, yıpratan bir sezon oldu. Sonu daha gelmedi, ligde geldi ama finalimiz var. Ligde sonunu iyi getirdiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Deniz Türüç'ün, Deniz Türüç olmasında en büyük katkılardan bir tanesi Fenerbahçe'dir”

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 11 Haziran Pazar günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacakları Fenerbahçe maçının hatırlatılması üzerine Türüç, “Fenerbahçe'yi seviyorum. Deniz Türüç'ün, Deniz Türüç olmasında en büyük katkılardan bir tanesi Fenerbahçe'dir. Ama o sayfa kapandı. Finalde inşallah kupayı kazanmak istiyoruz. Kazanmamız lazım. Başakşehir her sene Avrupa için oynuyor. Bu sene de öyle bir sene olmasını diliyoruz. Kazanmaya gideceğiz” şeklinde konuştu.

“Heyecanlıyız, finalde inşallah kazanacağız”

Rakibin oyunundan çok kendi oyunlarının daha önemli olduğunu belirten turuncu-lacivertli futbolcu, “Günümüzde olduğumuzda herkesi yenebileceğimizi gösterdik. İyi bir oyun sergileyip, bu hafta kazandığımız gibi, geçen hafta kazandığımız gibi kupayı da kazanmak istiyoruz. Birçok oyuncu için ilk olacak. Heyecanlıyız, finalde inşallah kazanacağız” cümlelerine yer verdi.

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