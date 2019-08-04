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Deniz Türüç'ten duygusal veda

Deniz Türüç'ten duygusal veda
Deniz Türüç'ten duygusal veda

İstikbal Mobilya Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Deniz Türüç, Sarı-Kırmızılılara veda mesajı yayınladı.

Deniz Türüç yaptığı açıklamada, “4 sene önce geldiğim bu şehir, bu takım, bu güzel insanlar için buraya yazacağım her cümle tarifsiz kalacak. Yeni başlangıcım da pay sahibi olan bu güzel şehir benim ikinci memleketim gibi oldu. Benden hiçbir zaman desteğinizi, ilginizi esirgemediniz. Bana ve aileme her zaman evimizde hissettirdiniz. Burada sayısız dostluk, kardeşlik kazandım.

Tüm Kayseri halkına, 4 sezon boyunca birlikte aynı arma altında mücadele ettiğim takım arkadaşlarım, üstümde emeği olan hocalarım, kulüp personellerimiz, başkanım. Yaşadığım, edindiğim, hissettiğim tüm tarifsiz duygular ve anlar için hepinize yürekten teşekkürü borç bilirim. Bu şehir, bu kulüp, Kayseri halkı ömrüm boyunca kalbimde olacaksınız” dedi. 

Yüksel Yıkılmaz


 

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