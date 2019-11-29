Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli!

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarından dolayı 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO ise bugün için 08:00 - 09:40 Bursa-Büyükçekmece, 10:30 - 12:10 Büyükçekmece-Bursa, 07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07:50 - 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12:00 - 15:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.



Zafer Peker

