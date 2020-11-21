Denizaltı sanayiinde dışa bağımlılığı azaltacak

Alanında ilk yerli üretim olan ‘Suyun Soğurma Kabiliyetini Analiz Etmek için Bir Sualtı Analiz Cihazı' Türkiye'nin denizaltı teknolojisi alanında elini sağlamlaştırmaya hazırlanıyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş (STM) ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen cihaz, BAU İnovasyon ve Danışmanlık tarafından TUBİTAK TEYDEB 1501 projesi kapsamında geliştirilerek üretildi.

İki farklı şekilde kullanılacak

Son zamanlarda Türkiye'nin deniz sahalarında artan etkinliğine destek sağlayacak olan gelişme, aynı zamanda denizaltılarda ve araştırma gemilerinde kullanımıyla sualtı analizlerinin yapılması aşamasında dışa bağımlılığı da azaltmış olacak. Cihazın iki farklı şekilde kullanılacağı açıklanırken, birincisi hidrografik alanda ölçüm yapması ikincisi ise araştırma gemilerinde ve denizaltı sistemlerine entegre olan CTD Prob'lar yerine kullanılması olarak belirtildi. Cihazın en önemli özelliği ise mevcut ürünlerden bin 500 metre derinlikte anlık ölçüm yapabilmesi, optik iletkenlik yönünden farklılaşması ve mevcut denizaltı platformlarında kullanılan aynı zamanda ithal edilen CTD probların (Derinlik bazlı ses hızımı hesaplama) yerine kullanılması.

Taktik ve harekât sahası uygulamalarında kritik öneme sahip

Sualtı Optik Spektrum Cihazı, savunma sanayi sektörü için önemli bir gelişme olarak görülürken, Türkiye'nin oşinografi ve hidrografi alanlarında bilimsel araştırmalarını gerçekleştirebileceği bir ölçüm sistemi sunmakta. Dünyadaki benzer sistemlerden farkı ise suyun optik iletkenliğinin dalga boyuna bağlı olarak gerçek zamanlı ölçmesi. Sualtı Optik Spektrum Cihazı ile yapılan ölçümlerde, suyun optik iletkenliğinin yanı sıra; suyun farklı derinlik seviyelerinde, tuzluluk, sıcaklık ve basınç değerleri elde edilebileceği de vurgulanmakta. Bu veriler; hidrokarbon dağılımı, sudaki sesin hızı ve su kalitesi gibi birçok hidrografik bilgilerin hesaplanmasına olanak sağlanmakta. CTD Probe ismi ile anılan bu cihazın en yaygın operasyonel kullanım alanı ise denizaltı gemileri.

Öte yandan, cihaz ve ölçümlediği veriler, denizaltının taktik ve harekât sahası uygulamalarında kritik öneme sahip olurken, cihaz üretiminin ardından satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, satış sonrası denizaltı platformlarına montaj ve entegrasyonunun yapılabilmesi için gerekli mühendislik ile alan uzmanlığının sağlanabilmesi amacıyla Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. firmasına lisanslandığı açıklandı.