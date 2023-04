Denizbank'tan dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, ilk olarak bir iş adamının şikayeti üzerine 'bankacılık zimmeti' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı. Denizbank bankasının özel fonu aracılığıyla aralarında teknik direktör Fatih Terim ile Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mert Çetin, Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi isimlerin de bulunduğu kişilerin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde, banka Şube Müdürü S.E. (46), 10 Nisan'da önce gözaltına alındı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizbank'tan ek açıklama

Konuya ilişkin bankadan yeni bir açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, 7 Nisan 2023'de bankaya ulaşan ilk şikayet üzerine bankanın Teftiş Kurulu tarafından Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil E. hakkında inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu kişiye ulaşılamaması dolayısıyla Bankamızca Seçil E.'nin yurt dışına çıkma yasağı talep edilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmiştir. Teftiş Kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Seçil E. tutuklanmadan önce iddia sahiplerinin önemli bir bölümünün (18 kişi) ifadelerine başvurulmuştur" denildi.

"Seçil E.'nin kullandığı bilgisayar da teslim edilmiştir"

Yapılan açıklamanın devamında, "10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiş ve Seçil E., nitelikli dolandırıcılık suçuyla aynı gece saat 23:30 sularında gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştır. Bu süreçte iddia sahiplerinin veya vekillerinin, basına verdikleri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve ifadeler üzerine, aşağıdaki açıklamanın kamuoyuna yapılması kararı alınmıştır. 28 Nisan 2023 itibariyle Teftiş Kurulumuzun yaptığı inceleme sonuçlanmış ve kapsamlı inceleme raporu, tüm ekleriyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmiştir. Eş zamanlı olarak, inceleme raporunun birer sureti ilgili denetleyici ve düzenleyici kuruluşlara teslim edilmiştir. 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Şubemizin kayıtları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmak üzere mali polise teslim edilmiştir. Seçil E.'nin kullandığı bilgisayar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmak üzere mali polise teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bankanın açıklaması şöyle devam etti:

"Tüm bankaların Teftiş Kurulları, iletilen her şikayette, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 32. Maddesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukla, gerekli incelemeyi başlatır ve şikayete konu personelin ifadesine başvurur. Bu çerçevede, Bankamız Teftiş Kurulu da konuyla ilgili kişilerin ifadesine başvurmuş ve rapor düzenlemiştir. İlgili raporu düzenleyip Savcılığa sunabilmek amacıyla Seçil E.'nin ifadesi, 9 Nisan 2023, Pazar günü alınıp, 10 Nisan 2023, Pazartesi tarihinde ön inceleme raporuyla birlikte Savcılığa iletilmiştir. Bankamıza yapılan şikayetlerde, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması maksadıyla yönlendirmemize rağmen, zarar gördüğünü iddia eden kişilerden pek çoğu bugüne kadar savcılık başvurusunda bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen başvuru sayısı bugün (28 Nisan 2023) itibarıyla sadece üçtür. Bankamız Levent Büyükdere Şubesi, diğer şubelerimizde de olduğu üzere 20'nin üzerinde kamera ile izlenmektedir (İlgili kayıtlar yukarıda da belirtildiği gibi Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir). Nakit teslimlerine ilişkin banka sistemi tarafından üretilen herhangi bir belge bugüne kadar tarafımıza sunulmamıştır. Resmi olduğu iddia edilen belgeler, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği gibi, Seçil E. tarafından düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır. İddia sahiplerinin çok önemli bir bölümü ise Bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır. Bazı iddia sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikayetçiler arasında ismi geçen birinin adıyla anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem tamamen Bankamız ve şubelerimiz dışında, kişiler tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin adıyla anılan farklı bir yapılanmadır. İddia sahibi kişilerin tamamı, bankacılık işlemlerinin nasıl çalıştığına yönelik yeterli bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılardır. Bu kişiler, Bankamızın yatırım ürünlerini yakinen bildikleri gibi, varlıklarını şubelerimizin yanı sıra internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve kendilerine düzenli olarak iletilen varlık ekstreleri üzerinden takip edebilmektedirler. Ayrıca her türlü fonun da içinde olduğu tüm yatırım ürünlerini e-devlet veya Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden, dünyanın her yerinden sorgulayabilme imkanına da sahiptirler. Bir önceki açıklamamızda da duyurduğumuz üzere bankalar, kanunla kurulmuş ve bu kanun çerçevesinde düzenli olarak denetlenen itibar ve güven müesseseleridir. Basına yansıyan ve asılsız suçlamalar içeren bu beyanatlara, tabi olduğumuz mevzuat ve bankacılık etiği gereği ayrıntılı ve isim vererek cevap vermiyoruz. Diğer yandan bilinçli ve kasıtlı olarak Bankamız ve yöneticilerimizin ismi öne çıkarılarak yapılan haberler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesi anlamında banka itibarını zedeleyecek asılsız haber niteliğinde olduğundan, 'Banka İtibarının Zedelenmesi' suçu da işlenmektedir. Bu konudaki her türlü kanuni hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.

