Denizcilik sektöründe çığır açacak proje sonuçları açıklandı: Yakıt masrafları yüzde 30'a kadar azalabilecek

Yeni bir buluş olarak adlandırılan teknoloji üzerinde yapılan ilk araştırmalar sonucunda gemilerin yakıt miktarının yüzde 20 ila 30 civarı azaltılabileceği, buna bağlı olarak gemi kaynaklı karbon salınımının da azalacağı sonuçlarına varıldı.

4 yıl önce Türkiye'ye yerleşen mühendis Tareq Ali Mohammad Abulaban, patenti kendisinde olan büyük buluşunu Türkiye halkının hizmetine sunuyor. Söz konusu teknoloji ile, gemilerin makinelerinden egzoz vasıtasıyla çevreye bırakılan atık ısı enerjisi kullanılarak, geminin maksimum basınç noktaları ısıya tabi tutulacak. Belirli derecelerde uygulanacak olan ısı ile birlikte geminin direncinin azaltılması ve bu sayede daha az güçle çalışacak olan sistemde yakıt tasarrufu ortaya çıkması hedefleniyor. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından model ölçeğinde CFD metodları ile analiz edilen ve ilk sonuçlara göre başarılı olma potansiyeli yüksek olan teknoloji ile karbon salınımlarında da azalma olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi akademisyenleri tarafından simülasyon teknolojisi ile yapılan ilk araştırmalara göre projenin yüzde 20-30 civarı yakıt tasarrufu sağladığı ön sonuçlar ve detaylar, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Başarıyla hayata geçirildiğinde denizcilik sektörü ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlayacağı düşünülen bu yeni buluşun tüm faaliyetleri öncelikli olarak Türkiye'de uygulanacak.

“Deniz ticaretinin hacmini değiştirecek bir teknoloji”

Düzenlenen basın toplantısında hem ekonomi hem de sürdürebilirlik açısından bu kadar önemli bir çalışmanın içinde bulunmaktan dolayı mutluluklarını ifade eden YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Dünya ticaretinin yüzde 80'i deniz ulaşımı ile gerçekleşiyor. Taşıdığınız yüklerin bir bedeli var. Maliyetlerle ilgili yüzde 1'lik bir iyileştirme söz konusu olduğunda bile muhteşem bir ekonomik büyüklüğe denk geliyor. Ama burada çok iddialı bir ürün geliştirmeden bahsediyoruz. Bir enerji tasarrufu modeli. Uygulanmaya başlandığı takdirde ticaretin hacmini değiştirecek bir şey. Atık enerji ve ısıyı geri dönüştürüyor, bu yüzden sürdürebilirlik açısından da çok önemli. Çünkü daha az yakıt daha az karbon ayak izi demektir. Bütün bu kazanımları üstü üste koyduğumuzda böyle bir işbirliği içinde olduğumuz için mutluluk duyuyorum” dedi.

“Bütün faaliyetlerimizi Türkiye'de sürdüreceğiz”

Buluşun sahibi olan Filistinli Tareq Ali Mohammad Abulaban ise projeyi Türkiye'de hayata geçireceğinin altını çizerek şunlara değindi;

“Uluslararası geçerliliğe sahip olan bir patente sahibiz. 2016 yılında tescil edildi ve proje üzerinde çok fazla araştırmalar ve geliştirmeler yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi ile de bu vasıtayla çalışıldı. Bu araştırmaların sonucu olarak da mükemmel veriler elde ettik. Deniz taşımacılığı yapan araçların yakıt tasarrufu sağlaması amacıyla böyle bir proje ortaya çıkardık. Yüzde 20 ile yüzde 30 arası bir tasarruf sağladık. Yüzde 2 ya da 3 gibi tasarruflar bile çok büyük farklar oluştururken bu oran bizler için önem arz ediyor. Türkiye'de açacak olduğumuz şirket ile bütün faaliyetlerimizi buradan sürdüreceğiz.”

“Yakıt tasarrufu atık enerji sayesinde elde ediliyor”

Yeni teknolojinin kendilerine gelmesiyle birlikte yapılan araştırmalarda görev alan YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Gültekin Avcı da proje ile ilgili detayları paylaştı. Ahmet Gültekin Avcı, “Gemilerdeki ana makineden çıkan egzoz salınımını azaltıyoruz. Aslında o atık enerjiyi kullanarak geminin baş tarafında özel bir sistem ile ısıtma yapıyoruz. Bu ısıtma geminin ana direnç bileşenleri olan hem sürtünme hem de basınç direncinde bir düşüşe sebep oluyor. Bu sayede de gemi aynı güçte daha hızlı seyir yapabiliyor ya da aynı hızda giderken daha az güç harcıyor. Böylece yakıt tasarrufu oluyor” şeklinde konuştu.

Yapılan yakıt tasarrufunun aynı zamanda karbon salınımında da etkili olduğunu dile getiren Avcı, “Karbon salınımları zaten çevre için istenmeyen bir sonuçtur. Biz de bu enerjiyi kullanarak doğaya gitmesinden ziyade bu enerjiyi istediğimiz yere sevk ederek hem zararı azaltıyoruz hem de yakıt için tasarruf sağlıyoruz” dedi.

“İlk çalışmalar simülasyonlar üzerinde yapıldı”

Proje üzerinde yapılan araştırma çalışmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Avcı, “İlk önce hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri ile simülasyon çalışmaları yapmaya başladık. Geminin, hesaplanan ölçekli modelinin simülasyonlarını yaparak belirtilen bölgelere ısı verdik ve bütün detaylı analizleri yapmış olduk. İlk sonuçlar çok olumlu. Sistem gemi tipine ve hızına bağlı olarak yüksek oranda verim sağlanıyor. Çalışma sonucunda model ölçeğindeki geminin direnç değerlerinde yüzde 20 ile 30 arasında azalma gördük. Bundan sonraki süreçte daha detaylı analizler, büyük ölçekli model deneyleri ve gerçek gemi uygulamaları yapılarak önerilen teknolojinin daha da geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik projeler yürütülecek” ifadelerini kullandı.