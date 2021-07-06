Denizde arızalan teknedeki 6 yabancı ve mürettebatı deniz polisi kurtardı

Edinilen bilgiye göre, saat 11.40 sıralarında Kundu'dan denize açılan 9 metrelik tekne, Lara istikametine gitmek üzereyken motorundan arızalandı. İçerisinde 6 yabancı uyruklu vatandaşın bulunduğu teknenin mürettebatı polisi arayarak yardım istedi. İhbarla birlikte bölgeye deniz polisi sevk edildi. Ekipler, arıza yapan teknenin yanına yanaşıp içerideki mürettebatı ve yabancı uyruklu vatandaşları bota alarak kıyıya getirdi. Arızalanan tekne ise motorundaki arızanın düzeltilmesinin ardından limana getirildi.

Suat Metin