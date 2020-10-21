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Denizde boğulan kızını kurtarmak isterken yaşamını yitirdi

Denizde boğulan kızını kurtarmak isterken yaşamını yitirdi
Denizde boğulan kızını kurtarmak isterken yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki kızını kurtarırken boğuldu. Küçük kızın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle tatile gelen Fetit Tuşan (56) kızı Kamile Tuşan (12) birlikte sahile geldi. Sahil kenarında olan baba Tuşan denize giren kızının batıp çıktığını fark ederek suya atladı. Baba Tuşan, yüzerek ulaştığı kızını cankurtaran yardımıyla sahile çıkardı. Baba Tuşan da kurtarma sırasında su yutarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren babayı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan baba Tuşan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tuşan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kurtarılan kızının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdal Anak
 

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