Denizde boğulma tehlikesi atlatan adamın yardımına büfe çalışanı ve iki sörfçü yetişti

Olay, ilçeye bağlı İncekum Mahallesi'nde bulunan halk plajında saat 11.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınları ile birlikte plaja gelen bir şahıs dalgalı denizde açıldı. Vatandaşlar şahsın bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirerek yardım istediğini gördü. Bunun üzerine sahilde bulunan büfenin çalışanı Umut Kılınç ile iki sörfçü genç denize atlayarak yardım isteyen adama ulaştı. Adam 3 genç tarafından simit yardımı ile denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan adam bir süre kumlar üzerinde yatarak kendine gelmeye çalışırken, daha sonra arkadaşları ile birlikte olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan olay anında ve sonrasında vatandaşların dalgalı denizde yüzmeye devam ettikleri ve tehlikeye aldırmadıkları gözlendi. Adamı kurtaran Umut Kılınç, “Açılmışlar, geri dönememiş. Biz de arkadaşlar ile giderek yardımcı olduk. Bir sıkıntı yok. Çok şükür bir sıkıntısı yok" dedi.

Recep Erdoğan