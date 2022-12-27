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Denizde boğulma tehlikesi geçiren Alman turistin kurtarılma anı kameraya yansıdı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Alman turistin kurtarılma anı kameraya yansıdı
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Alman turistin kurtarılma anı kameraya yansıdı

Antalya’da fırtınalı havada kanoyla denize açılıp boğulma tehlikesi geçiren Alman turistin, balıkçı teknesindeki balıkçı ve polis ekiplerince kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Alman turistin kurtarılma anı kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, dün Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fırtınalı havada kanoyla denize açılan Alman turist, bir süre sonra fırtınanın etkisini artırmasıyla alabora oldu. Denizde mahsur kalan turisti gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri bölgeye yetişti. Sahil güvenlik ekiplerinin talebi üzerine Alman turistin yardımına ise balıkçı teknesi yetişti. Balıkçı teknesi, denizin ortasında mahsur kalan turisti kurtararak karaya çıkarttı. Ambulans ile ilk müdahalesi gerçekleşen turist hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Alman turistin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, denizde kurtarılmayı bekleyen turiste balıkçı teknesinin yanaştığı ve balıkçılar ile polislerin yardım ederek tekneye aldıkları anlar yer aldı.

Mehmet Demirci
 

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