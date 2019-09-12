İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinde 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen lise son sınıf öğrencisi Can Açıcı (17), serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Kalbi durmuş halde sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan gencin duran kalbi yaklaşık 2 saatlik uğraş sonunda yeniden çalıştırıldı. Buradaki müdahalenin ardından genç hava ambulansı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 10 gündür Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan genç yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.