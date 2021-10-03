Denizde bolluk, tezgâhta kıtlık

1 Eylül itibariyle açılan av sezonunun ardından Karadeniz açıklarında balık avı hız kesmeden devam ediyor. Karadenizli balıkçıların deniz üzerinde binlerce kasa palamut tutmasına rağmen bu bolluk tezgahlara yansımadı. Tanesi 30 TL'den satılan palamutun fiyatının balıkçı esnafına göre düşmeme nedeni kayıkçıların balıkları büyükşehirlere göndermesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla tezgâhlara balığın az gelmesi hem vatandaşı hem de satıcıyı zor duruma düşürüyor.

Tezgahtaki pahalığın sebebi balığın Rize'ye satılmaması

Kayıkçıların tuttuğu balıkların birçoğunu daha çok satıldığı için büyük şehirlere gönderdiğini, bu nedenle Rize tezgâhlarında fiyatların yüksek olduğunu belirten Birol Duman “Kayıkçılarımız, balıkçılarımız tuttuğu balıkları Rize' de tutmuyorlar. Büyük şehirlere yolluyorlar. Büyük şehirlerde balık para yapıyor. 20 milyonluk İstanbul'da adam balığı satacak birisini buluyor. Burada balıkları Rizeli yemiyor. İstanbul gibi yerlerde insanlar balık fazlasıyla yiyor. Haliyle balıkçılar tutukları balıkları büyük şehirlere gönderiyor. Bu kayıkçılara bağlı. Balığı büyük şehirlere gönderdikleri için tezgâhlarda fiyat böyle oluyor. Şu anda palamut bolluğu var fakat büyük şehirlere gönderildiği için fiyatı yüksek oluyor. Para kazanmak için büyük şehirlere gönderiyorlar. Haliyle insanları düşünmüyorlar” ifadelerini kullandı.

"Bize az geldiği için tezgaha pahalı yansıyor"

Rize tezgâhlarına balık az gönderildiği için fiyatların haliyle yüksek olduğunun altını çizen Terim Köroğlu isimli balıkçı ”Bunun sebebi büyük şehirlerde olan rağbetten kaynaklanıyor. Çünkü palamut orada daha çok para ettiği için oralara gönderiliyor. Mecbur bize de az geldiği için tezgâhlara pahalı yansıyor. Büyük şehirlerde nüfus fazla, insanlar daha çok rağbet gösteriyorlar. Para kazanılıyor. Yurt içi ihracat diyebiliriz” şeklinde konuştu.