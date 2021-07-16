Denizde ferrari ile 10 dakikalık tur 100 avro

Antalya'da su sporları sınır tanımıyor. Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 50'sine yakını tekrar müşteri olması nedeniyle animasyonlar gibi su sporları da değişikliğe uğramak zorunda kalıyor.

Su sporlarına daha fazla müşteri çekmek isteyen işletmeler her yıl yeni bir aktivite uygulamaya koyuyorlar. Tekirova'da bulunan bir otelde bulunan su sporları işletmecisi Ferrari arabanın birebir örneğini yaptı.

İçinde jet ski motoru bulunan Ferrari görünümlü motor denizde giderken bir aracın deniz üstünde gittiği görünümü veriyor.

Yerli ve yabancı turistler Ferrari ile denizde gezmek için 10 dakikalığına 100 avro ödüyorlar. Araçla denizde tur atan turistler bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek bu ilginç anın tadını çıkarıyorlar.